Офіційні особи кажуть, що Україна не проведе переговори про членство на саміті НАТО, але альянс оголосить про структуру для координації допомоги у довгостроковій перспективі.

НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на саміті у Вашингтоні.

Як заявили офіційні особи, це є гарантією довгострокової прихильності до альянсу безпеки країни, що було проголошено «мостом» до можливого членства України.

Таким чином НАТО оголосить, що погодиться створити місію в Німеччині для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, заявили представники США і НАТО.

Цей крок альянсу покликаний надіслати потужний сигнал про прихильність союзників як Києву, так і Москві, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

Оскільки місія перебуватиме під егідою НАТО, вона розрахована на те, щоб функціонувати, навіть якщо Дональд Трамп, різкий критик альянсу та допомоги Україні, виграє президентство США у листопаді.

Адміністрація Байдена та представники НАТО виступили з цією ідеєю як спосіб дати Україні щось міцне на саміті, навіть незважаючи на те, що, на їхню думку, зараз ще непридатний час для приєднання України.

Нова місія об'єднає під одним дахом діяльність нинішньої «коаліції можливостей» країн, які надають різні види військової допомоги Україні.

Також координуватиметься підготовка українських військових у країнах-союзниках та довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною.

Джерело: nytimes .

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