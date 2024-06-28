Президент Джо Байден неодноразово намагався протистояти Дональду Трампу у перших дебатах перед листопадовими виборами.

Нерівний виступ Байдена, особливо на початку дебатів, підтвердив побоювання багатьох американців, що у 81 рік він надто старий, щоб бути президентом.

Це викликало новий раунд закликів до демократа розглянути можливість відставки з посади кандидата від партії, оскільки члени його партії побоюються повернення Трампа до Білого дому.

Але найбільшої уваги згодом привернула мова Байдена на початку дебатів. Союзники Трампа негайно оголосили про перемогу, тоді як деякі демократи публічно поставили під сумнів, чи Байден зможе просунутися вперед.

"Я думаю, почалася паніка", - сказав Девід Аксельрод, давній радник колишнього президента Барака Обами на каналі CNN, відразу після дебатів з приводу виступу Байдена.

«І я думаю, ви почуєте дискусії, які, я не знаю, приведуть до чогось, але дискусії про те, чи варто йому продовжувати».

Трамп і Байден вийшли на дебати, зіткнувшись із жорсткими зустрічними звинуваченнями , включаючи громадськість, яка втомилася від метушні партійної політики і загалом незадоволена обома, згідно з опитуваннями.

Дебати наголосили, наскільки у кандидатів у президенти США різко різняться погляди практично на кожне основне питання — економіка та зовнішня політика — і глибока ворожість один до одного.

Коротко звертаючись до прихильників біля місця проведення дебатів , Байден не почав прямо говорити про свій виступ, але сказав: «Давайте продовжимо» і дав зрозуміти, що не планує виходити з гонки.

Джерело: apnews .

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