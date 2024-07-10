Незважаючи на те, що політичний цикл новин після дебатів був наповнений побоюваннями з приводу переконливості Байдена та його життєздатності як кандидата, лише кілька членів Конгресу публічно закликали його вийти з гонки.

Минулими вихідними частина імпульсу серед демократів щодо заміни Байдена у списку, здавалося, заглухла, принаймні тимчасово.

Зустріч, яку, як повідомляється, організував сенатор від Вірджинії Марк Уорнер з іншими сенаторами, щоб прозондувати один одного щодо альтернатив Байдену, не відбулася.

Ходили чутки, що лідери великої та впливової Прогресивної фракції Конгресу закликають Байдена вийти з перегонів, але вони цього не зробили. Жоден претендент не виступив уперед.

Конгресмен із Массачусетсу Сет Молтон став одним із перших обраних демократів, які закликали Байдена вийти зі списку.

Молтон сказав, що президент у своїх останніх виступах у ЗМІ виглядав «живішим і енергійнішим, ніж під час дебатів», але це не змінило основних розрахунків Молтона.

Молтон додав, що найбільше він чув від колег-демократів занепокоєння, що «краще не стане; стане гірше».

Майже половина всіх виборців-демократів кажуть, що Байден має відмовитись від висування своєї кандидатури, згідно з опитуванням CBS News/YouGov. Молтон сказав, що спочатку він намагався приватно донести свою позицію лідерам партії, щоб Байден вийшов з гонки, але «це не спрацювало».

Публічна заява теж могла б не мати значення, але Молтон, схоже, вважав, що ситуація була досить серйозною, щоб заслужити на такий крок з його боку.

"Ми зараз не попереду, ми відстаємо, ми відстаємо від засудженого злочинця. Тому нам потрібні великі зміни, а не маленькі".

Джерело: newyorker .