Південна Корея готується до дипломатичного виклику, якщо Дональд Трамп знову переможе на виборах у листопаді.

Аналітики попереджають, що друге президентство Трампа може підірвати глобальні альянси та зобов'язання Сеула у сфері безпеки.

У Південній Кореї особливо стурбовані тим, що Трамп може використовувати зростаючі ядерні загрози з боку Північної Кореї як важіль, щоб змусити Сеул нести велику частину витрат на утримання 28 500 американських військовослужбовців, розміщених на півострові, і спільні військові навчання, тим самим серйозно напружуючи найважливіший альянс США та Південної Кореї, йдеться у звіті South China Morning Post.

Незважаючи на ці побоювання, президент Юн Сок Йоль висловив оптимізм щодо того, що стосунки залишаться міцними, навіть якщо Трамп повернеться до влади, йдеться у повідомленні.

Тим часом Фред Фляйц, колишній високопосадовець служби безпеки при Трампі, прибув цього тижня до Сеула, щоб заспокоїти корейські настрої.

В інтерв'ю місцевим ЗМІ він спростував твердження, що Трамп погрожував вивести американські війська, якщо Сеул не заплатить ще мільярди.

«Я вважаю, що президент Трамп цінує дружбу із Південною Кореєю. Трамп відомий тим, що укладає угоди. Однак це питання, яке потребує переговорів», — цитує South China Morning Post слова Фляйца, сказані ним в інтерв'ю телеканалу Channel-A у Сеулі.

Джерело: firstpost.