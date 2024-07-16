Венс був гучним критиком допомоги США Україні, прихильником обмежувальної імміграційної політики та агресивної операції з депортації та прихильником протекціоністського торговельного режиму Трампа та високих мит на імпортні товари.

"Це частина порядку денного з реіндустріалізації країни", - сказав Венс у квітні.

Іншими словами, Трамп вибрав лідера MAGA, який, на його думку, може зміцнити виборців з Rust Belt у спірних штатах Вісконсін, Мічиган і Пенсільванія.

Він також популярний серед певної групи донорів Кремнієвої долини, які можуть скористатися їхніми величезними запасами багатства протягом найближчих місяців.

Для колишнього президента Венс має дві основні переваги одночасно. Його нелегке минуле дає йому справжній зв'язок із білими виборцями робітничого класу, які пожвавлюють базу Трампа та матимуть величезний вплив на виборах.

У той же час його бунт проти еліт, у колах яких він колись обертався, надає йому привабливості відступника.

Ці характеристики відрізняють його від інших головних кандидатів на посаду віце-президента Трампа. Губернатор Північної Дакоти Даг Бергум вважався надійним вибором, який подобався бізнес-спільноті.

Зі свого боку, Венс був найбільш ідеологічно близьким до Трампу. Джерела, знайомі з мисленням Трампа, кажуть, що колишній президент був вражений його недавніми появами на телебаченні, підкреслюючи його промовисту харизму та здатність швидко розуміти. Останніми роками вони також склалися особисті відносини.

Трамп часто дзвонить йому без попередження, щоб обговорити політичну стратегію. «Іноді він дотримується моїх порад. Іноді він не слідує моїм порадам», — сказав мені Венс минулої весни. «Іноді він дає мені поради».

Джерело: time .

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