Рішення Трампа зробити Венса своїм напарником з виборів має значення не тільки тому, що він буде його помічником, а й тому, що колишній президент різко змінив напрямок партії.

Вибір Трампа матиме наслідки для партії довгі роки.

Тепер Трамп намагається консолідувати її у стійку майбутню форму.

Враховуючи, що Трампу 78 років, також є надзвичайно високий ризик того, що Венс дійсно опиниться в Овальному кабінеті протягом наступних чотирьох років.

Венс, якому 39, рівно вдвічі молодший за Трамп. Визначено зміна поколінь, але вона означає наступність з погляду траєкторії партії у бік популізму та невтручання.

Ще одне спостереження: після замаху Трамп посилає сигнали про важливість єдності. Вибір Венса не проектує єдність ні всередині партії, ні її межами; він переконує основу, що його кампанія залишиться агресивною та конфронтаційною.

Деякі з людей, які не вірять Трампу, стверджують, що Венс набагато гірший за Дональда Трампа — що він Трамп, але компетентний, що поєднує неоліберальні риси випускника юридичного факультету Єльського університету з популістською персоною робітника з Міддлтауна, штат Огайо.

Контраргумент полягає в тому, що ця персона — обдурювання — справжній Венс — той хлопець, який хотів, щоб істеблішмент був на 15 відсотків менш відірваним від реальності, і якщо Трамп піде зі сцени, саме цей хлопець фактично правитиме.

Що ви думаєте: чи віщує Венс майбутнє партії, яке буде менш радикальним чи радикальнішим, ніж при Трампі?

Джерело: washingtonpost .

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