З усіх причин, з яких Камала Харріс краще підготовлена, ніж Джо Байден, щоб перемогти Дональда Трампа у листопаді, — її відносна молодість.

Також величезну роль відіграватиме той факт, що Харріс колишній прокурор, який кидає виклик засудженому злочинцю, — її найбільшою перевагою може бути її послужний список щодо абортів.

Харріс була фактичним захисником репродуктивних прав адміністрації Байдена; саме її голос, а не Байдена, був найголоснішим у запереченнях проти заборон абортів та консервативних зусиль щодо обмеження ЕКО та контрацепції.

За даними Білого дому, вона є єдиним віце-президентом, який здійснив офіційний візит до клініки абортів.

Будучи генеральним прокурором Каліфорнії, Харріс розслідувала діяльність активістів, які виступають проти абортів.

Заборони на аборти безповоротно змінили життя незліченних американських жінок, але вони стали політичним подарунком демократам — однією з небагатьох переваг, які має партія цього року.

Зосередження уваги на абортах і репродуктивній свободі дає демократам рідкісну можливість підібрати виборців, що вагаються, і сформувати відданих прихильників права на аборт демократів.

Демократ на кшталт Харріс, яка переконливо та пристрасно говорить про права на аборт, є ідеальним тлом для Трампа та Венса.

Її позиція сильна у країні, де гнів із приводу заборон на аборти залишається сильним. Кандидат, здатний мобілізувати виборців, які виступають за право на аборт, — це саме те, чого бояться республіканці і чого потребують демократи.

Якщо Харріс зробить репродуктивну свободу наріжним каменем своєї кампанії, вона може стати тією жінкою, яка нарешті розіб'є президентську скляну стелю — і яка збереже демократів у Білому домі.

Джерело: theatlantic .

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