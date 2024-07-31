Північна Корея — одна з найбільш закритих країн у світі, і сторонні практично не мають можливості дізнатися про точний стан здоров'я Кім Чен Ына.

За словами південнокорейських депутатів, поінформованих розвідувальною агенцією Сеула, північнокорейський лідер Кім Чен Ин готує свою дочку-підлітка до керівництва ядерною державою після його смерті.

Кім Джу Е, вік якої не підтверджений, була помічена зі своїм батьком на різних заходах, що породило припущення про те, що пан Кім вибрав її як представник четвертого покоління сім'ї Кім, яка очолить країну.

Депутат парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвен заявив, що Національна розвідувальна служба Сеула (NIS) визначила, що її було обрано спадкоємицею.

"Пхеньян готує Кім Джу Е до ролі спадкоємиці престолу, вказуючи на те, що вона є найбільш ймовірним наступником", - заявила вона журналістам після брифінгу розвідувального агентства.

У НІС також повідомили парламентарям, що Кім зараз має «значну надмірну вагу» — «близько 140 кг», що наражає його на «високий ризик серцевих захворювань».

40-річний Кім відомий своєю пристрастю до алкоголю та куріння, а також він походить із сім'ї, в якій були випадки захворювань серця.

Однак, за словами Пака, NIS не виключає можливості того, що інший брат чи сестра може стати потенційною альтернативою щодо спадкоємності, враховуючи, що Північна Корея не зробила офіційної заяви про спадкоємність.

Джерело: abc .

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