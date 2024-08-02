І на той час, коли віце-президент Камала Харріс вийшла на сцену в Атланті, щоб, за словами її помічників, дати старт її новій та покращеній кампанії, стало зрозуміло, що президент Байден залишився у далекому спогаді — його ім'я навіть не згадувалося у її виступах.

"Імпульс у цій гонці змінюється", - заявила вона через трибуну, прикрашену віце-президентською печаткою. "Є ознаки того, що Дональд Трамп це відчуває".

Але справжнє випробування ще попереду: чи зможе Харріс перетворити хвилю ліберальної енергії, що стримується, на стійкий імпульс.

Хоча опитування показують, що основні виборці партії згуртувалися навколо пані Харріс, гонка залишається в стані нічиєї, відбиваючи політику люто розділеної нації.

Після місяців виснаження демократів через ослаблений кандидат Харріс має тепер відновити коаліцію, яка привела демократів — і список Байдена-Харріс — до перемоги 2020 року.

У певному сенсі її кампанія залишається на стадії розробки.

Їй ще належить повністю розкрити своє власне бачення партії та країни, окрім того, що вона успадкувала, або дати інтерв'ю новинним ЗМІ.

І їй все ще потрібно вибрати партнера, хоча оголошення очікується на початку наступного тижня. Попередивши, що жодних рішень щодо віце-президентів ще не прийнято, її кампанія оголосила у вівторок увечері, що новий список почне рух по семи штатах, що коливаються, наступного тижня — починаючи з Філадельфії.

Вона діятиме в одному з найнепередбачуваніших політичних середовищ останнім часом. З часів ери чорно-білого телебачення два кандидати не змагалися у гонці, що вимірювалася тижнями, а не у традиційній битві за Білий дім, яка тривала майже рік.

Стислі терміни можуть або збільшити її підтримку настільки, щоб вона протрималася до кінця виборів, або її повністю зруйнувати.

Джерело: nytimes .

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