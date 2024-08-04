Прем'єр-міністр Італії та голова Європейської комісії були близькими, але все змінилося.

Джорджія Мелоні починає конфлікт з Урсулою фон дер Ляйєн і це може обернутися неприємностями.

Прем'єр-міністр Італії лютує через щорічний звіт Європейської комісії про верховенство права, в якому висловлено занепокоєння з приводу свободи преси в Італії та незалежності її громадського мовника Rai.

Мелоні подала до суду на журналістів, посилаючись на наклеп, який є кримінальним злочином, караним в Італії тюремним ув'язненням.

А її призначення лоялістів на керівні посади у державному мовнику призвело до відходу деяких провідних журналістів.

Після публікації звіту Мелоні надіслала листа фон дер Ляйєн, президенту Європейської комісії, в якому заявив, що критика у звіті призвела до «незграбних і брехливих нападів» з боку журналістів.

Це останній випадок взаємодії у відносинах, що погіршуються, між двома лідерами.

Протягом двох тижнів з того часу, як члени Європейського парламенту остаточно затвердили другий термін фон дер Ляйєн, уряд Мелоні продовжував конфліктувати з Європейською комісією, піднімаючи тривогу щодо відносин, які колись вважалися цивілізованими та побудованими за розрахунком.

Високопосадовці та дипломати ЄС засумнівалися в доцільності публічного звільнення фон дер Ляйєн.

"Те, що зробила Мелоні, було просто дурістю", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС після голосування в парламенті. "Вона спалила так багато політичного капіталу за кілька тижнів".

Джерело: politico .

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