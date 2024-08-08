Напад на американські війська в Іраку може спровокувати війну на Близькому Сході.

В результаті атаки на авіабазу аль-Асад в Іраку було поранено щонайменше п'ять американських військовослужбовців та два контрактники.

Атака могла бути поодиноким інцидентом, але є ознаки того, що вона може бути частиною ширшої ескалації у регіоні.

Удар припав на період ескалації насильства на Близькому Сході.

Ізраїль все ще веде свою війну в секторі Газа, і, як вважають, нещодавно вбив політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Ірані та Лівані відповідно.

Іран, який підтримує і ХАМАС, і Хезболлу, звинуватив Ізраїль в атаках і, як очікується, вживе заходів у відповідь. Тепер невизначеність щодо того, як відреагує Іран, підвищила ймовірність масштабнішого конфлікту в регіоні.

Неясно, чи мав Іран якесь відношення до нападу на аль-Асада, і жодна група поки що не взяла на себе відповідальність.

Побоювання з приводу війни в масштабах регіону почалися з нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і посилилися, оскільки регіональні держави вдалися до так званої «ракетної дипломатії» — по суті ретельно вивірених атак, покликаних надіслати сигнал.

У разі атаки на авіабазу Ваєз заявив, що послання може полягати в тому, що «якщо [США] не зможуть стримати Ізраїль після того, як Іран відповість на вбивство Ханії в Тегерані, то цього разу США також потраплять під перехресний вогонь».

Будь-яка відповідь Ірану на вбивства Ханії та Шукра, ймовірно, залежатиме від того, чи зможуть регіональні партнери Ірану придушити ізраїльську систему ПРО «Залізний купол» ракетним вогнем, щоб хоча б частина боєприпасів змогла пробитися і завдати реальних збитків, а можливо, і жертв.

За такого сценарію удари та контрудари, швидше за все, продовжаться, а кількість жертв зросте в Ірані, серед його союзних угруповань, а можливо, і в Ізраїлі.

Джерело: vox .

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