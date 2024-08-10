Глава Єврогрупи Паскаль Донохоу заявив, що перспектива другого президентства Дональда Трампа є стимулом для Європейського Союзу зробити економіку менш залежною від США.

Міністр державних витрат Ірландії заявив, що хоча вибір наступного лідера залишається за американським народом, регіон має бути готовий до будь-якого розвитку подій.

"Дональд Трамп виклав зовсім інший порядок денний щодо рівнів тарифів і торгівлі", - сказав Донохоу.

«Нам потрібно продовжувати поглиблювати нашу власну економічну автономію, поглиблювати продуктивність нашої економіки та силу нашої економіки тут, у Європі, щоб ми були в сильнішій позиції, щоб мати справу з тими змінами, які можуть походити від Америки».

Ці зауваження ґрунтуються на зауваженнях інших офіційних осіб ЄС, таких як президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка заявила на початку цього року, що регіон має готуватися до «жорстких рішень» у разі, якщо Трамп знову займе Білий дім.

Вона наполягала на союзі ринків капіталу як спосіб зміцнити Європу напередодні цього.

Опитування показують, що вибори листопадів будуть напруженими перегонами.

Липневе опитування Bloomberg News/Morning Consult показало, що віце президент Камала Харріс знищила лідерство Трампа серед виборців у семи штатах, що коливаються, і тепер демократка лідирує зі співвідношенням 48% до 47% — статистично нічия.

Джерело: Bloomberg .

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