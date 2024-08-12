У 2016 році Трамп сказав, що депортує 11 мільйонів нелегальних іммігрантів, які мешкають у Сполучених Штатах.

Опинившись у Білому домі, він наказав провести масштабні рейди на робочих місцях, запровадив заборону на в'їзд із країн із мусульманською більшістю та навмисно розлучив сім'ї мігрантів, багато з яких досі не возз'єдналися.

Однак через зовнішній спротив, внутрішню опозицію, політику надання притулку, правові бар'єри та повну некомпетентність адміністрація Трампа вислала з країни менше 1 мільйона людей — набагато менше числа, депортованого Бараком Обамою за перші чотири роки його правління.

На другому терміні Трамп пообіцяв виконати свою обіцянку та провести «найбільшу операцію з внутрішньої депортації в історії Америки». Його поплічники на чолі з прихильником жорсткої лінії Стівеном Міллером витратили роки на розробку юридичних обхідних шляхів, щоб не допустити обмеження чи відхилення в судах їхніх крайніх речень.

Якщо Трамп і його союзники досягнуть свого, озброєні війська та правоохоронні органи інших штатів, швидше за все, увірвуться в громади — стукатимуть у двері, обшукуватимуть робочі місця та будинки, а також довільно допитуватимуть та заарештовуватимуть підозрюваних нелегальних іммігрантів. До цієї мережі майже напевно потраплять і громадяни США.

Нелегальні іммігранти країни вирощують і збирають їжу, яку ми їмо, будують наші будинки та дбають про наших молодих та літніх людей. Вони сплачують мільярди податків, відкривають бізнес, який наймає американців, та допомагають відновлюватись після кліматичних катастроф.

План Трампа не тільки розірве сім'ї та громади, але й матиме руйнівні наслідки на довгі роки, у тому числі для громадян США, які, можливо, згаяли, наскільки невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя є нелегальні іммігранти.

Джерело: motherjones .

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