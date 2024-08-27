Ще місяць тому здавалося, що ніщо не може стати на заваді Дональду Трампу знову стати президентом — навіть куля.

Проте з того часу президент Байден вибув із гонки 2024 року та підтримав віце-президента Харріс .

Наразі рейтинг Трампа падає в опитуваннях. Харріс перетворилася на гіганта зі збору коштів, і республіканці стурбовані наслідками у перегонах за місця у Палаті представників та Сенаті.

З іншого боку, зміна у верхній частині списку активізувала демократів вгору та вниз бюлетенем.

Що слід зробити Майку Джонсону та республіканцям з огляду на те, що кампанія Харріс набирає обертів, а Трамп продовжує демонструвати свою нездатність змінити курс і дотримуватися своєї позиції?

Джонсон повинен запозичити підхід Ніккі Хейлі. Мало хто з політиків досить підкований, щоб ходити канатом між MAGA і Never-Trump, як це робила Хейлі за останні вісім років.

Кидаючи виклик Трампу на праймеріз, колишній губернатор Південної Кароліни створила сильну мережу підтримки низових верств населення та здоровий канал збору коштів. Вона продовжує критикувати Трампа та його погану політику, зберігаючи при цьому підтримку його консервативної політики.

У той час як поява Трампа відправила в тінь таких видатних діячів Республіканської партії, як Тед Круз та Кевін Маккарті, Хейлі позиціонувала себе як провідного кандидата на пост президента після його відходу, маючи потенціал об'єднати розколоті фракції у процвітаючу партію.

Джонсону не слід відмовлятися від Трампа; йому потрібно робити те, що робить Хейлі, і кидати виклик колишньому президентові, коли той виходить за межі.

Замість того, щоб тішити самолюбство Трампа, Джонсону слід зосередитись на створенні підтримки республіканців на низовому рівні.

Для цього йому слід створити коаліцію з Хейлі, використовуючи її мережу підтримки. Це гарантувало б республіканцям збереження Палати представників та забезпечило б контроль над можливою адміністрацією Харріс.

Джерело: thehill .

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