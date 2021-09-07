Новий канал знайшов заміну ведучому Сергію Притулі у шоу "Де логіка"

Як повідомляє Politeka.net, на Новому каналі знайшли заміну ведучому шоу "Де логіка" Сергію Притулі, якого обурив "російський слід" у проекті. Новим ведучим, якого глядачі побачать у другому сезоні, став Андрій Бідняков. Про це повідомляє телеграм-канал "Культурна пральня".

Що стосується Притули, то з ним вийшла цікава історія. Спочатку, коли з'явився перший анонс шоу, українці обурилися в мережі, що програма "Де логіка", мовляв, це російський проект і Його Новий канал повністю скопіював. Але це не зупинило Притулу в ньому зніматися.

А ось коли було відзнято 15 випусків, за кілька годин до прем'єри, ведучий оголосив про те, що йде з проекту. Причиною стали російські бенефіціари. Для керівництва телеканалу таке рішення ведучого стало шоком. "Ніхто як-би і не приховував, що це адаптація шоу "Де логіка", яке з 2015 року знімає Comedy Club для ТНТ", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Нагадаємо, "Притула зворушив Лесю за п'яту точку": українців розбурхав пікантний момент з Нікітюк на "Хто зверху?".

Як повідомляла Politeka, Сергій Притула показав чарівну блондинку, заради якої розлучився з першою дружиною: "6 років, політ відмінний!".

Також Politeka писала, що Учасник "Україна має талант" змусив Притулу і Єфросиніну кричати від жаху: "Дуже крутий чувак".