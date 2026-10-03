Подорожчання продуктів у Миколаївській області продовжується: за даними моніторингу Мінфіну, за місяць цукор-пісок у супермаркетах додав понад 5 гривень на кілограмі, а соняшникова олія оновила цінові позначки.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області продовжується навіть попри вересневі знижки: за оновленим моніторингом цін Мінфіну від 30 вересня, середня вартість кілограма цукру-піску у великих торгових мережах сягнула 36,13 грн.

Ще за підсумками серпня середньомісячна ціна цукру становила 30,22 грн за кілограм. Тобто лише за один місяць базовий продукт додав 5,91 грн — це понад 19% здорожчання. У розрізі мереж ціни на кінець вересня виглядають так: у Metro — 34,90 грн, у Novus — 34,99 грн, а найдорожче — у Megamarket, де кілограм віддають уже за 38,50 грн.

Помітно переписався цінник і на соняшникову олію. Пляшка «Олейни» рафінованої об'ємом 850 мл у серпні в середньому коштувала 100,68 грн, а на 30 вересня — 104,66 грн. В Auchan її продають за 101,50 грн, у Novus — за 99,99 грн, а в Megamarket цінник сягнув 112,50 грн.

Схожа пляшка олії «Щедрий Дар» (850 мл) за місяць, навпаки, подешевшала: середня ціна впала зі 100,07 грн до 96,30 грн. У Novus її можна знайти за 96,99 грн, в Auchan — за 92,90 грн, у Metro — за 99,00 грн. Тобто подорожчання поки що торкнулося не всіх позицій, однак на найходовіших товарах ріст очевидний.

Як вигідно купувати продукти

Моніторинг цін Мінфін оновлює щодня, фіксуючи вартість по великих мережах, які працюють у різних регіонах України, зокрема й у містах Миколаївської області. Різниця ціни на той самий товар у різних магазинах сягає 3–4 грн на кілограмі, тож перед закупівлею базового набору вигідно порівняти цінники як мінімум у двох-трьох супермаркетах. Найочевидніший сигнал зараз — саме цукор, який дорожчає найшвидше серед товарів продовольчого кошика.

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