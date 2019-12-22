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Охоронець видав брудну таємницю Петра Порошенка, з'явилися фото з роздягальні: «Такий наказ»

Стеження за відвідувачами спортклубу Петра Порошенка велося вже кілька років.

За підсумками обшуків у спортклубі «5 Елемент», який належить колишньому президенту України, в роздягальнях були виявлені камери відеоспостереження. Співробітник безпеки однієї з великих бізнес-структур розповів про те, що ці камери стежили за віп-клієнтами клубу вже кілька років.

«Я зняв їх у вентиляції, яка знаходилася в роздягальні, і звернувся до охорони "5 елементу" і викотив їм "пред'яву", мовляв, навіщо таке робити. Ті тільки знизали плечима і сказали - такий наказ начальства», розповів співробітник.

Він додав, що в клубі є спеціальна кімната, де працівники клубу можуть стежити за всіма записами.

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Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів голова наглядової Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко з посиланням на моніторингову групу "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень". Відомо, що протоку буде закрито на 4 дні. Імовірно це пов'язано із запланованим візитом президента Росії Володимира Путіна в аннексированный Крим. «20.12.2019 Мінтранс РФ от просто взяв і фактично перекрив рух по Керченській протоці на чотири дні - від 21 до 24.12.19. Чому? Тому, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший поїзд», - розповів Клименко. Долар різко зміниться в ціні, розкриті плани НБУ: що буде з курсом валют Курс валют в Україні 22 грудня здивує всіх, оскільки долар і євро на мить «зависнуть» Про це свідчить прогноз Національного банку України. Так, курс долара практично «зачаївся» і буде продаватися за ціною, яка була встановлена в суботу, 21 грудня. Проте вже в понеділок, 23 числа, прогнозується різкий обвал валюти – до 2329,12 за 100 доларів (-3,408 грн). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: поки що він стоїть на місці, однак на понеділок заплановано різкий обвал до 2584,6272 (-3,779 грн).

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