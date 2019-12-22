Он добавил, что в клубе есть специальная комната, где работники клуба могут следить за всеми записями.

Визит Путина в Украину: в Азовском море начался переполох, подробности происходящего

Россия временно закрыла Керченский пролив для судов.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на мониторинговую группа "Института Черноморских стратегических исследований".

Известно, что пролив будет закрыт на 4 дня. Предположительно это связано с запланированным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

«20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четыре дня - от 21 до 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд», - рассказал Клименко.

Доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 22 декабря удивит всех, поскольку доллар и евро на мгновение «зависнут».

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, курс доллара практически «затаился» и продаваться по цене, которая была установлена в субботу, 21 декабря. Однако уже в понедельник, 23 числа, прогнозируется резкий обвал валюты – до 2329,12 за 100 долларов (-3,408 грн).

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: пока что он стоит на месте, однако на понедельник запланирован резкий обвал до 2584,6272 (-3,779 грн).

Напомним, произошел штурм клуба Порошенко, экс-президент в шаге от ареста.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

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