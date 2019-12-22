Охранник выдал грязную тайну Петра Порошенко, появились фото из раздевалки: «Такой приказ»
Слежка за посетителями спортклуба Петра Порошенко велась уже несколько лет.
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По итогам обысков в спортклубе «5 Элемент», который принадлежит бывшему президенту Украины, в раздевалках были обнаружены камеры видеонаблюдения. Сотрудник безопасности одной из крупных бизнес-структур рассказал о том, что эти камеры следили за вип-клиентами клуба уже несколько лет.
«Я заснял их в вентиляции, которая находилась в раздевалке, и обратился к охране "5 элемента" и выкатил им "предъяву", мол, зачем такое делать. Те только пожали плечами и сказали - такой приказ начальства», рассказал сотрудник.
Он добавил, что в клубе есть специальная комната, где работники клуба могут следить за всеми записями.
Визит Путина в Украину: в Азовском море начался переполох, подробности происходящего
Россия временно закрыла Керченский пролив для судов.
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на мониторинговую группа "Института Черноморских стратегических исследований".
Известно, что пролив будет закрыт на 4 дня. Предположительно это связано с запланированным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.
«20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четыре дня - от 21 до 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд», - рассказал Клименко.
Доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ: что будет с курсом валют
Курс валют в Украине 22 декабря удивит всех, поскольку доллар и евро на мгновение «зависнут».
Так, курс доллара практически «затаился» и продаваться по цене, которая была установлена в субботу, 21 декабря. Однако уже в понедельник, 23 числа, прогнозируется резкий обвал валюты – до 2329,12 за 100 долларов (-3,408 грн).
Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: пока что он стоит на месте, однако на понедельник запланирован резкий обвал до 2584,6272 (-3,779 грн).
Напомним, произошел штурм клуба Порошенко, экс-президент в шаге от ареста.
Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.
Также Politeka писала, что Крым будет украинским, Путину не оставят выбора: раскрыто главное условие.