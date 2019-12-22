Курс валют в Україні 22 грудня здивує всіх, оскільки долар і євро на мить «зависнуть»

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, курс долара практично «зачаївся» і буде продаватися за ціною, яка була встановлена в суботу, 21 грудня. Проте вже в понеділок, 23 числа, прогнозується різкий обвал валюти – до 2329,12 за 100 доларів (-3,408 грн).

Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: поки що він стоїть на місці, однак на понеділок заплановано різкий обвал до 2584,6272 (-3,779 грн).

Як повідомлялося раніше, політолог Юрій Романенко жорстко розкритикував валютну політику Національного банку України і передрік важкі наслідки для української економіки.

Експерт записав відео, де зробив розбір останній дій НБУ та Мінфіну разом з економістом з Українського інституту майбутнього Данилом Моніним, який на пальцях показав чим закінчаться спекулятивні ігри з зниженням курсу долара і як Мінфін з НБУ заганяють економіку в яму (щоб дивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки. Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень з-за цього, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче.

Експерт розповів, чому відкат до більш високого курсу долара в 2020 році неминучий.

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Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

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