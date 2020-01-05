Для України почнеться важкий, дуже хворобливий процес при поверненні нині окупованого Донбасу

Таку думку висловила в інтерв'ю виданню Факти відома українська письменниця Тамара Дуда.

Вона зазначила, що найбільша проблема не в аспектах юредичних і політичних, а в людях, що проживають на Донбасі. Крім того, вона пояснила, що намагаючись повернути окуповані території необхідно робити все можливе, щоб не втратити решту країни.

Письменниця вважає, що майбутнє України залежатиме від того, хто буде займатися процесом реінтеграції Донбасу.

Також вона зробила прогноз, що через два-три роки в Україні буде відновлено юридичний контроль над територією Донбасу, але все це призведе до болючих процесів в Україні.

"На мою думку, через два-три роки Україна відновить юридичний контроль над цими територіями. Але після цього почнуться дуже хворобливі і неприємні процеси", - розповіла Тамара Дуда у інтерв'ю.

Тамара Дуда впевнена, що повернути окуповані території не можна з допомогою військової сили, а також переговорів з РФ. Крім того, успіх, на її думку, буде залежати від сили волі влади України.

"В цілому, від того, наскільки зрілою до того часу буде нація, наскільки грамотно буде вести себе влада, буде вистачати політичної волі у тих, хто всім цим буде займатися", - сказала Тамара Дуда.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" видав правду про секретної в'язниці в Донецьку.

Як повідомляла Politeka, з'явилися фото зруйнованого росіянами Донбасу.

Також Politeka писала, що ватажки «ДНР» перестали приховувати свої багатства, в мережу злили показове фото.