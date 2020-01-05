Для Украины начнется трудный, весьма болезненный процесс при возвращении ныне оккупированного Донбасса

Такое мнение высказала в интервью изданию Факты известная украинская писательница Тамара Дуда.

Она отметила, что самая большая проблема не в аспектах юридических и политических, а в проживающих на Донбассе людей. Кроме того, она объяснила, что стараясь вернуть оккупированные территории необходимо делать все возможное, чтобы не потерять остальную часть страны.

Писательница считает, что будущее Украины будет зависеть от того, кто будет заниматься процессом реинтеграции Донбасса.

Также она сделала прогноз, что через года два-три в Украине будет восстановлен юридический контроль над территорией Донбасса, но все это приведет к болезненным процессам в Украине.

"По моему мнению, через два-три года Украина восстановит юридический контроль над этими территориями. Но после этого начнутся очень болезненные и неприятные процессы", - рассказала Тамара Дуда в интервью.

Тамара Дуда уверена, что вернуть оккупированные территории нельзя с помощью военной силы, а также переговоров с РФ. Кроме того, успех, по ее мнению, будет зависить от силы воли власти Украины.

"В целом, от того, насколько зрелой к тому времени будет нация, насколько грамотно будет вести себя власть, будет ли хватать политической воли у тех, кто всем этим будет заниматься", - сказала Тамара Дуда.

Напомним, боевик "ДНР" выдал правду о секретной тюрьме в Донецке.

Как сообщала Politeka, появились фото разрушенного россиянами Донбасса.

Также Politeka писала, что главари «ДНР» перестали скрывать свои богатства, в сеть слили показательное фото.