Бойовики влаштували пекло на Донбасі, про це не говорять у зведеннях: "Повернувся 14-й рік"

Кореспондент Руслан Смещук, що працює на провідних українських телеканалах, показав, що відбувається зараз на Донбасі.

Руслан в пості зазначив, що поїхав знімати Хрещення, а потрапили під вогняне хрещення в Золотому 4. Там другий день "поливають" мінометними мінами. Місцеві ховаються по підвалах, електрику відключено. Вісім військових були поранені.

Після цього активіст Тім Златкін опублікував фотографію, на якій показаний результат роботи російської артилерії. Також він зазначив, що у зведеннях штабу ООВ не пишуть про обстріл в Золотом, а вказують, що відбувається все біля Горіхово.

Символ України принизили за кордоном, спалахнув міжнародний скандал

У мережі вибухнув скандал з-за того, що у Великобританії прирівняли український тризуб до терористичної символіці. На це звернув увагу користувач "Позивний Коліма".

"Друзі, що за нісенітниця? У Великобританії тризуб включили в перелік екстремістських символів", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що мова йде про те, що антитерористична поліція Британії розіслала в медичні установи і школи документ з переліком символів терористів і екстремістів. Серед них є символіка українського тризуба і загону полку "Азов". Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Відомі шанувальники Путіна рвонули в Україну і пошкодували, провокація не вдалася: скандальні деталі

Українські прикордонники не пустили в країну російських акторів, які планували виступити в Запоріжжі.

«При оформленні щодо одного з іноземців спрацювала база даних з вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Виявилося, що громадянин Росії незаконно відвідував аннексированный Крим. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також довели рішення про заборону в'їзду в Україну та проставили відмітку в паспортному документі», - йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Заборона на в'їзд стосується Сергія Колесникова, Лариси Удовиченко, а також Андрія Бутинах. Перед цьому від поїздки в Україну відмовився і Марат Башаров.