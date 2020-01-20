Боевики устроили ад на Донбассе, об этом не говорят в сводках: "Вернулся 14-й год"

Корреспондент Руслан Смещук, работающий на ведущих украинских телеканалах, показал, что происходит сейчас на Донбассе.

Руслан в посте отметил, что поехал снимать Крещение, а попали под огненное крещение в Золотом 4. Там второй день "поливают" минометными минами. Местные прячутся по подвалам, электричество отключено. Восемь военных были ранены.

После этого активист Тим Златкин опубликовал фотографию, на которой показан результат работы российской артиллерии. Также он отметил, что в сводках штаба ООС не пишут об обстрелах в Золотом, а указывают, что происходит все возле Орехово.

Символ Украины унизили за границей, гремит международный скандал

В сети разразился скандал из-за того, что в Великобритании приравняли украинский тризуб к террористической символике. На это обратил внимание пользователь "Позывной Колим".

"Друзья, что за ерунда? В Великобритании тризуб включили в перечень экстремистских символов", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что речь идет о том, что антитеррористическая полиция Британии разослала в медицинские учреждения и школы документ с перечнем символов террористов и экстремистов. Среди них есть символика украинского тризуба и отряда полка "Азов". Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Известные любители Путина рванули в Украину и пожалели, провокация не удалась: скандальные детали

Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров, которые планировали выступить в Запорожье.

«При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Оказалось, что гражданин России незаконно посещал аннексированный Крым. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда в Украину и проставили отметку в паспортном документе», - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Запрет на въезд касается Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко, а также Андрея Бутина. Перед этом от поездки в Украину отказался и Марат Башаров.