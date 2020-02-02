Долар і євро різко злетять у ціні, такого не було вже давно: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 2 лютого готує справжній сюрприз, оскільки гривня різко слабшає і втратить позиції після тимчасової зупинки.

Так, 100 доларів обійдуться в 2491,96 гривень. А за 100 євро доведеться віддати 2747,51 гривню.

Ситуація зміниться вже 3 лютого. За 100 американських "вічнозелених" потрібно буде викласти 2502,94 гривень. А за 100 євро потрібно доведеться віддати 2765,87 гривень.

Зеленський домовився з Путіним, розкрито деталі нової зустрічі: «Ми дійсно хочемо»

Президент Володимир Зеленський домовився зі своїм колегою Володимиром Путіним про нову зустріч, яка пройде через кілька місяців. Про це повідомив помічник президента Андрій Єрмак.

«Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей, сподіваюся ми зробимо наступні кроки, щоб місцеві вибори пройшли за українським законодавством по всій території України в кінці жовтня», - зазначив він.

Єрмак також уточнив, що після розмови 31 декбаря, сторони працюють над двома обмінами, який може відбутися найближчим часом.

Вибори на Донбасі 2020: у Зеленського зробили важливу заяву, «кордон передається…»

Вибори на Донбасі мають відбутися вже у жовтні 2020 року. Про це заявив помічник Зеленського Андрій Єрмак.

На нормандські переговори Україна привезе новий пакет домовленостей, які дозволять провести місцеві вибори у жовтні 2020 року.

«Сподіваюся, що ми зробимо кроки для того, щоб місцеві вибори за українськими законами пройшли по всій території України (і на Донбасі – ред.)», – зазначив Єрмак.

Помічник президента нагадав, що за законодавством України вибори можна проводити там, де є іноземні збройні формування. Українська сторона буде вирішувати, як зробити так, щоб отримати контроль над кордоном до виборів.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.