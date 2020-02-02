Доллар и евро резко взлетят в цене, такого не было уже давно: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 2 февраля готовит настоящий сюрприз, поскольку гривна резко ослабеет и потеряет позиции после временной остановки.

Так, 100 долларов обойдутся в 2491,96 гривен. А за 100 евро придется отдать 2747,51 гривну.

Ситуация изменится уже 3 февраля. За 100 американских "вечнозеленых" нужно будет выложить 2502,94 гривен. А за 100 евро нужно придется отдать 2765,87 гривен.

Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи: «Мы действительно хотим»

Президент Владимир Зеленский договорился со своим коллегой Владимиром Путиным о новой встрече, которая пройдет через несколько месяцев. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак.

«Через 3 месяца будет встреча. В Берлине, я надеюсь, что да. Я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Украина пришла на эту встречу с новым пакетом договорённостей, надеюсь мы сделаем следующие шаги, чтобы выборы местные прошли по украинскому законодательству по всей территории Украины в конце октября», - отметил он.

Ермак также уточнил, что после разговора 31 декбаря, стороны работают над двумя обменами, который может пройти в ближайшее время.

Выборы на Донбассе 2020: у Зеленского сделали важное заявление, «граница передается…»

Выборы на Донбассе должны состояться уже в октябре 2020 года. Об этом заявил помощник Зеленского Андрей Ермак.

На нормандские переговоры Украина привезет новый пакет договоренностей, которые позволят провести местные выборы в октябре 2020 года.

«Надеюсь, что мы сделаем шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории Украины (и на Донбассе – ред.)», – отметил Ермак.

Помощник президента напомнил, что по законодательству Украины выборы нельзя проводить там, где есть иностранные вооруженные формирования. Украинская сторона будет решать, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.