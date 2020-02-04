Путін загнав Росію у глухий кут і отримав потужний ляпас: Остання надія...

Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним стрімко втрачає статус "світової бензоколонки".

Про це написав військовий оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, Володимир Путін і РФ отримали потужний ляпас після виснаження родовищ нафти, епідемії коронавіруса і дій Білорусі.

Володимир Путін і РФ відчули сильний удар, оскільки в ціні також впали і мідь, нікель, алюміній, олово, якими Москва торгує.

"...По-справжньому серйозним ударом для Росії можна вважати відмову від її газу з боку Польщі. Але по-справжньому несподіваний удар завдала Білорусь. Адже небажання Москви йти назустріч Мінську в питанні цін на нафту, змусило РБ шукати альтернативу російському “чорного золота”. І ця альтернатива була знайдена – держсекретар США Майк Помпео запевнив президента Білорусі, що штати можуть забезпечити РБ нафтою в повній мірі", – озвучив оглядач нюанси.

Він зазначив, що в разі, якщо США зможуть реалізувати цей проект, то це буде тотальне фіаско зовнішнього вектора Кремля. Тобто, своїм економічним і енергетичним диктатом Володимир Путін загнав Росію у глухий кут.

Долар і євро атакують з новою силою, НБУ змінив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні різко зміниться, долар і євро не залишать жодного шансу гривні, захоплюючи нові позиції.

Про це йдеться у свіжому прогнозі від Національного банку України.

Зокрема, за 100 доларів потрібно буде віддати 2508,36 гривень (+5,42).

Аналогічне буде відбуватися і з курсом євро – за 100 банкнот доведеться віддати 2775,12 гривень (+9,25).

Експерти також прогнозують, що у лютому курс долара в Україні подолає позначку 25грн/дол, протягом березня - квітня він може досягти 26, а в травні навіть 27.

Україна готує потужний удар по Росії: що це значить і кого торкнеться

Офіційний Київ готовий подати проти країни-агресора нові позови.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Мін'юсту Денис Малюська.

За його словами, позови найближчим часом будуть подані за умови, якщо їх визнають обгрунтованими.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний розглядати їх, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика. У нас в Антирейдерські комісії рахунок йде на години, у національних судах – на місяці. Міжнародні суди – це роки. Прискорити цей процес неможливо. Тому це буде тривати роками. Але ми не відступаємо назад", – розкрив нюанси глава Міністерства юстиції.

При цьому Денис Малюська відмовився уточнювати, чого саме стосуються позови проти Російської Федерації, але додав, що в даний момент йде збір доказів.

"Хай буде сюрпризом... Я зараз не можу сказати, що ми гарантовано ці суди виграємо. Їх подання було обґрунтованим, шанси досить високі, щоб спробувати", – резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Зеленський розповів про прорив в переговорах з Росією і розкрив свою місію: «Це дуже важко»

Володимир Зеленський анонсував узгодження списків для повернення додому полонених українців найближчим часом.

Президент України підняв це питання в понеділок, 3 лютого, під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Зеленський підкреслив, що вважає повернення полонених українців додому одним із своїх пріоритетних завдань.

«Обмін наших полонених, я б його назвав - повернення українських громадян додому, - це одна з наших пріоритетних глобальних завдань. Можна сказати, наша місія, з якої, мені здається, ми непогано справляємося», - підкреслив президент.

Він розповів про те, що переговори щодо обміну полоненими ведуться відразу по двох напрямах: у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи обговорюється повернення українців, захоплених бойовиками в ОРДЛО, а з Росією обговорюється в основному питання звільнення кримських татар.

Зеленський повідомив, що в Мінську українська сторона вже передала в роботу свій список. За словами президента, він дуже великий.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, розкриті деталі нової зустрічі.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попався на гачок Путіна, здійснена критична помилка.

Також Politeka писала, що рейтинг Зеленського впав до рекордного мінімуму, розкриті реальні цифри.