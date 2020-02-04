Путин загнал Россию в тупик и получил мощную пощечину: Последняя надежда...

Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным стремительно теряет статус "мировой бензоколонки".

Об этом написал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, Владимир Путин и РФ получили мощную пощечину после истощений месторождений нефти, эпидемии коронавируса и действий Беларуси.

Владимир Путин и РФ ощутили болезненный удар, поскольку в цене также рухнули и медь, никель, алюминий, олово, которыми Москва торгует.

"...По-настоящему серьезным ударом для России можно считать отказ от её газа со стороны Польши. Но по-настоящему неожиданный удар нанесла Беларусь. Ведь нежелание Москвы идти навстречу Минску в вопросе цен на нефть, вынудило РБ искать альтернативу российскому “чёрному золоту”. И эта альтернатива была найдена – госсекретарь США Майк Помпео заверил президента Беларуси, что штаты могут обеспечить РБ нефтью в полной мере", – озвучил обозреватель нюансы.

Он отметил, что в случае, если США смогут реализовать этот проект, то это будет тотальное фиаско внешнего вектора Кремля. То есть, своим экономическим и энергетическим диктатом Владимир Путин загнал Россию в глухой тупик.

Доллар и евро атакуют с новой силой, НБУ изменил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине резко изменится, доллар и евро не оставят и шанса гривне, захватывая новые позиции.

Об этом говорится в свежем прогнозе от Национального банка Украины.

В частности, за 100 долларов нужно будет отдать 2508,36 гривен (+5,42).

Аналогичное будет происходить и с курсом евро – за 100 банкнот придется отдать 2775,12 гривен (+9,25).

Эксперты также прогнозируют, что в феврале курс доллара в Украине перешагнет отметку 25грн/долл, в течение марта - апреля он может достичь 26, а в мае даже 27.

Украина готовит мощный удар по России: что это значит и кого затронет

Официальный Киев готов подать против страны-агрессора новые иски.

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, иски в ближайшее время будут поданы при условии, если их признают обоснованными.

"То есть если суд признает, что компетентный их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерские комиссии счет идет на часы, в национальных судах – на месяцы. Международные суды – это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отступаем назад", – раскрыл нюансы глава Министерства юстиции.

При этом Денис Малюська отказался уточнять, чего именно касаются иски против Российской Федерации, но добавил, что в данный момент идет сбор доказательств.

"Пусть будет сюрпризом... Я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать", – резюмировал он в общении с журналистами.

Зеленский рассказал о прорыве в переговорах с Россией и раскрыл свою миссию: «Это очень тяжело»

Владимир Зеленский анонсировал согласование списков для возвращения домой пленных украинцев в ближайшее время.

Президент Украины поднял этот вопрос в понедельник, 3 февраля, во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский подчеркнул, что считает возвращение пленных украинцев домой одной из своих приоритетных задач.

«Обмен наших пленных, я бы его назвал - возвращение украинских граждан домой, - это одна из наших приоритетных глобальных задач. Можно сказать, наша миссия, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся», - подчеркнул президент.

Он рассказал о том, что переговоры по обмену пленными ведутся сразу по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждается возвращение украинцев, захваченных боевиками в ОРДЛО, а с Россией обсуждается в основном вопрос освобождения крымских татар.

Зеленский сообщил, что в Минске украинская сторона уже передала в работу свой список. По словам президента, он очень большой.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи.

Как сообщала Politeka, Зеленский попался на крючок Путина, совершена критическая ошибка.

Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского обвалился до рекордного минимума, раскрыты реальные цифры.