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Аномалія обрушилася на столицю: кадри неймовірного явища

Столицю Іраку місто Багдад засипало снігом вперше за 12 років.

При цьому температура повітря опустилася до -2 градусів. У мережі з'явилося безліч фото і відео аномального явища.

На них видно, як на машинах, на пальмах, на дорогах лежить невеликий шар снігу.

По дорозі на роботу люди зупиняли свої машини, щоб сфотографуватися або почати імпровізовані снігові бої.

Мешканці Багдада більш пристосовані до спеки, з рекордною температурою в 51 градус. У лютому середньодобова температура в місті становить близько 16 градусів за Цельсієм.

Долар і євро різко здуються, курс валют здивує українців: чого чекати в обмінниках

Курс валют в Україні 12 лютого спровокує справжню паніку на ринку, адже гривня "задавить" долар і євро. Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

наприклад, за 100 доларів США доведеться віддати 2442,36 (-9,52 гривень). А ось за 100 євро потрібно буде «викласти» 2662,05 гривень (-23,13 гривень).

При цьому до середини вівторка, 11 лютого, долар торгувався по 2441,66 гривень за 100 купюр.

Українців жорстоко побили в Польщі, не пощадили навіть жінку: скандальні деталі і кадри

Поляки напали на громадян України, Росії і Білорусі в польському місті Торунь. Стався конфлікт в минулі вихідні. Заявлено, що це "нібито на національному ґрунті".

Постраждалі отримали тілесні ушкодження, які не загрожують життю. За неофіційними джерелами, у одного з постраждалих зламані кістки черепа.

Правопорушники кричали серед іншого "Польща для поляків", "е**ть українців", хоча їх у натовпі було всього двоє. Серед побитих була і одна жінка.

Камери відеоспостереження зафіксували обличчя нападників. Представник поліції міста Торунь повідомив, що офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків нападу.

Нагадаємо, українські заробітчани знайшли заміну Польщі.

А ще Politeka писала, що зарплати в Україні різко зросли, розкрито роль заробітчан.

Також Politeka повідомляла, крик душі українського заробітчанина сколихнув мережу.