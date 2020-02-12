Курс валют в Украине 12 февраля спровоцирует настоящую панику на рынке, ведь гривна "задавит" доллар и евро
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
К примеру, за 100 долларов США придется отдать 2442,36 (-9,52 гривен). А вот за 100 евро нужно будет «выложить» 2662,05 гривен (-23,13 гривен).
При этом к средине вторника, 11 февраля, доллар торговался по 2441,66 гривен за 100 купюр.
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Ранее мы писали о том, что на курс валют в ближайшее время может повлиять эпидемия коронавируса. Сообщалось, что она может стать причиной мирового кризиса, который больно ударит по украинской экономике.
Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.
"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.
На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса.
Как сообщала Politeka, доллар по 84: украинцев ошарашили новыми цифрами в обменниках.
Также Politeka писала, что гривна затаилась, доллар готовится к новому рывку: чего ждать украинцам от курса валют.