Поляки напали на граждан Украины, России и Беларуси в польском городке Торунь

Произошел конфликт в прошлые выходные. Заявлено, что это "якобы на национальной почве". Об этом сообщают польские СМИ, передает Обозреватель.

Произошла драка в центре города в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавшие получили телесные повреждения, которые не угрожают жизни. По неофициальным источникам, у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Правонарушители кричали среди прочего "Польша для поляков", "е**ть украинцев", хотя их в толпе было всего двое. Среди избитых была и одна женщина.

"Разыскиваются мужчины, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в Торунском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве", – подчеркнули в правоохранительных органах Польши.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали лица нападавших. Представитель полиции города Торунь сообщил, что офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей нападения.

Президент города Торунь заявил, что нападение на иностранцев - это акт бандитизма и ненавистного поведения. Такого не должно быть.

"Я решительно осуждаю такое поведение! Надеюсь, что полиция быстро установит виновных, а суд накажет их, что послужит примером для других. Нулевая толерантность к бандитам!" – написал он на своей в социальных сетях.

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