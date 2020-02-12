Аномалия обрушилась на столицу: кадры невероятного явления

Столицу Ирака город Багдад засыпало снегом впервые за 12 лет.

При этом температура воздуха опустилась до -2 градусов. В сети появилось множество фото и видео аномального явления.

На них видно, как на машинах, на пальмах, на дорогах лежит небольшой слой снега.

По дороге на работу люди останавливали свои машины, чтобы сфотографироваться или начать импровизированные снежные бои.

Жители Багдада более приспособлены к жаре, с рекордной температурой в 51 градус. В феврале среднесуточная температура в городе составляет около 16 градусов по Цельсию.

Доллар и евро резко сдуются, курс валют удивит украинцев: чего ждать в обменниках

Курс валют в Украине 12 февраля спровоцирует настоящую панику на рынке, ведь гривна "задавит" доллар и евро. Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

К примеру, за 100 долларов США придется отдать 2442,36 (-9,52 гривен). А вот за 100 евро нужно будет «выложить» 2662,05 гривен (-23,13 гривен).

При этом к средине вторника, 11 февраля, доллар торговался по 2441,66 гривен за 100 купюр.

Украинцев жестоко избили в Польше, не пощадили даже женщину: скандальные детали и кадры

Поляки напали на граждан Украины, России и Беларуси в польском городке Торунь. Произошел конфликт в прошлые выходные. Заявлено, что это "якобы на национальной почве".

Пострадавшие получили телесные повреждения, которые не угрожают жизни. По неофициальным источникам, у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Правонарушители кричали среди прочего "Польша для поляков", "е**ть украинцев", хотя их в толпе было всего двое. Среди избитых была и одна женщина.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали лица нападавших. Представитель полиции города Торунь сообщил, что офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей нападения.

Напомним, украинские заробитчане нашли замену Польше.

А еще Politeka писала, что зарплаты в Украине резко выросли, раскрыта роль заробитчан.

Также Politeka сообщала, что крик души украинского заробитчанина всколыхнул сеть.