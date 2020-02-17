США провели таємні переговори з соратником Путіна за спиною України: спливли скандальні деталі

Держсекретар США Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Розмова двох політиків відбувся в кулуарах Мюнхенській конференції 16 лютого.

Американська сторона намагалася не дати ЗМІ приводів до розмов: госсдепартамент не попереджав пресу про майбутнє розмові Помпео з Лавровим. Офіційно зустріч не підтвердили і після її завершення.

Відзначимо, що російські журналісти заздалегідь знали про розмову Помпео з Лавровим. Так, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила факт зустрічі, опублікувавши пост з фотографією в Facebook. Вона показала самого Помпео в коридорі готелю, де відбулася розмова. Лавров стоїть у дверях, недалеко від держсекретаря США.

Долар і євро почали тиждень з обвалу, гривня готує новий наступ: до чого готуватися українцям

Нацбанк відновив курс валют на понеділок, 17 лютого.

Курс долара в понеділок очікується трохи нижче. Він складе 24,44 за одну одиницю. Курс євро в цей день очікується 26,49 за одну одиницю.

Польський злотий в понеділок буде 6,23 за одну одиницю. А білоруський рубль оцінений в 11,12 за одну одиницю. За 10 російських рублів потрібно буде віддати 3,84 гривні.

А ось за 100 доларів 16 лютого, в неділю, потрібно було віддати 2447,95 гривень. А за 100 європейських банкнот 2658,72 гривні.

Вчені вперше розповіли, звідки пішов коронавірус: «став наслідком експериментів»

Китайські вчені заявили, що з'ясували точне місце походження коронавіруса 2019-nCoV.

"Справжню причину того, чому поширився коронавірус, виявили китайські вчені, які заявили, що спалах почався в науковій лабораторії міста Ухань", - йдеться в повідомленні.

Біологи Ботао Сяо і Лей Сяо опублікували доповідь під назвою "Можливі джерела спалаху коронавіруса 2019-nCoV". У звіті сказано, що "коронавірус, ймовірно, походить з лабораторії в Ухані".

"Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій і прийшли до висновку, що коронавірус, ймовірно, став наслідком експериментів в лабораторії", - прийшли до висновку дослідники.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото, як тварини захищаються від коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, вчені розкрили правду про коронавирусе, що тепер буде з покинутими українцями.

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