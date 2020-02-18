Стало відомо, які покарання чекають на українців, які ухиляються від призову до армії

Таку інформацію оприлюднив військовий комісар Полтавського обласного комісаріату, полковник Дмитро Губський, передає місцеве видання Коло.

Як відомо, в Україні вже давно діє єдина система призовників, які ухиляються від строкової військової служби.

Але таким українцям вже підготували деякі покарання. Наприклад, особи, які переховуються від призову до армії, не зможуть взяти кредит в банку чи оформити розстрочку.

Окрім цього, українцям, які ухиляються від офіційного призову на строкову службу, заборонять виїжджати за кордон.

Губський також додав, що такі українці не зможуть зареєструвати транспортний засіб на території країни.

Підсумовуючи, військовий комісар Полтавського комісаріату також попередив, що щодо тих українців, які не з’явилися у військкомат, отримавши повістку, будуть направлені матеріали до органів Національної поліції.

Раніше ми розповідали про те, як юнаків будут призивати на строкову службу до ЗСУ. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, примусового призову на строкову службу в армію з 18 років в Україні не буде. Юнаки зможуть відправитися в армію лише після того, як напишуть відповідну заяву.

"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, — я його вже підписав, передав на узгодження в Кабмін, — там буде чітко зазначено, що лише за письмовою заявою в 18-19 років", – пояснив міністр оборони в ефірі телеканалу.

Загороднюк також додав, що через указ президента про службу з 20 років, лише за останній рік близько 6 тисяч чоловік у віці 18 і 19 років не потрапили на службу ВСУ, незважаючи на бажання.

У Міноборони також пообіцяли поборотися з людьми, які на вулицях виловлюють юнаків призовного віку.

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