Великий піст є одним з найсуворіших. Для християн це час великого очищення. Церква диктує багато правил, у яких легко заплутатися. Ми розповімо вам, як з'явився Великий піст, навіщо він потрібен, коли починається, скільки потрібно постити, що можна і що заборонено робити у процесі.

Коли буде Великий піст у 2020 році

Перед початком Пасхи християни завжди постять 48 днів. Цього року вона припадає на 19 квітня. А значить, Великий піст починається 2 березня. І триває включно до 18 квітня. Варто відзначити, що останній тиждень (з 13 по 18 квітня) називається Страсною седмицею. Її зазвичай відокремлюють від Святої чотиридесятниці.

Історія Великого посту

Дуже багато років тому тримати сорокаденний піст потрібно було не християнам, а язичникам. Таке випробування проходили люди, які хотіли прийняти віру і хреститися. Мова йде про часи, коли християн було ще дуже мало. І хрестили більше не дітей, а дорослих.

Період у 40 днів обраний не випадково. Саме стільки постив у пустелі Ісус Христос після Хрещення в Йордані.

Змінити віру – це непростий вчинок. Адже людині потрібно змінити всю систему своїх переконань. А також довести, що він готовий прийняти Господа в своє серце. Для цього язичники здійснювали справжній подвиг – строгий піст. Вони не тільки обмежували себе в їжі, але старанно молилися і вчили святе письмо.

Не секрет, що Хрещення має велике значення в християнській релігії. Раніше хрестили тільки в строго відведені дні. Одним з таких була Велика субота напередодні Великодня. Так і вийшло, що більшість людей постили саме за 40 днів до Великодня.

З часом вже хрещені віруючі теж почали постити, щоб підтримати новачків і не вводити їх в спокусу своїм харчуванням. Але не разом з язичниками, а в Страсну седмицю. Під час посту з солідарності було прийнято молитися про людей, які збираються прийняти християнство.

Так історично склалося, що в Великий піст входять дві різні частини: Свята чотиридесятниця і Страсна седмиця. Деякі священики пояснюють так: перші 40 днів людина йде назустріч до Бога. А під час Страсного тижня Ісус сам йде до людей через своє розп'яття, смерть і пекло. А у Великодень він все долає і змітає перепони між людьми і Господом.

Відомо, що у другому столітті нашої ери віруючі постили 40 годин перед Великоднем, повністю відмовляючись від їжі. Потім деякі церкви запропонували ввести 6-денний піст на честь Страсного тижня. Це період в Новому завіті, протягом якого відбулася Таємна вечора, суд, розп'яття і воскресіння Ісуса Христа. Але голодувати стільки погодилися не всі.

40-денний піст офіційно затвердили у п'ятому столітті, як обов'язковий для всіх християн. Церква ввела суворий режим харчування: в перші два дні тижня заборонено їсти і пити. Після цього постующие переходили на сухоїдіння (тільки хліб, вода й овочі) разів в день. А весь вільний час проводили в молитвах.

Довго сперечалися з приводу вихідних. У підсумку дозволили їсти двічі на день, додавати в їжу олію і випивати склянку вина. Зараз правила трохи менш суворі.

Правила та традиції Великого посту

Під час Великого посту не прийнято веселитися, гуляти. Навпаки. варто утриматися від усіляких спокус, стримувати свої бажання, більше молитися і ходити в храм. Забороняється cпоживати тваринні продукти. У тому числі: м'ясо, яйця, молоко, вершкове масло, сало і рибу (тут є нюанси). Список того, що можна їсти у Великий піст, досить короткий: це овочі, фрукти, горіхи, гриби.

Заборони змінюються по днях тижня. За церковними канонами, в перший день посту, 2 березня, заборонена будь-яка їжа. Потім чотири дні потрібно дотримуватися сухоїдіння. Можна їсти хліб, а також овочі, фрукти і горіхи, але тільки в сирому вигляді. Правда, не можна заправляти все це олією, навіть рослинною.

Сухоїдіння також дотримуються кожен понеділок, середу і п'ятницю. В інші дні (вівторок і четвер) разом з хлібом і сирими овочами-фруктами можна їсти пісні супи, каші та інші гарячі страви. А ось по суботах і неділях можна побалувати себе і близьких їжею з рослинним маслом.

Під час Великого посту відзначають кілька великих свят: Благовіщення (7 квітня), Лазарева субота (11 квітня) та Вербну неділю (12 квітня). У ці числа можна їсти рибу і випити келих червоного вина. Щоб не упустити такий шанс – щодня заглядайте в календар.

Таких строгих вимог зобов'язані дотримуватися тільки ченці. Віруючих-мирян не змушують постити за календарем. Їм так само не можна вживати алкоголь і продукти рослинного походження. Зате можна не дотримуватися правил сухоїдіння і споживати гарячі страви з овочів, фруктів, грибів, горіхів і олії, незалежно від днів тижня.

Вагітним жінкам, солдатам, важкохворим людям і дітям до 12 років дозволено не постувати.

Важливо розуміти, що піст – це не просто жорстка дієта перед Великоднем. Його головне призначення – покаятися в гріхах, очиститися духовно і тілесно, а також зміцнити зв'язок з Богом. Якщо все робити правильно, піст дає спокій і гарний настрій на довгий час.

У цьому християнам дуже допомагає покаянний канон Андрія Критського, який складається з двохсот п'ятдесяти пісень – тропарів. Священнослужителі зачитують їх усі в четвер п'ятого тижня посту під час ранкової служби. А також по частинах під час першого тижня. Тропарі Андрія Критського покликані привести людину до покаяння в молитві.

Великий піст відіграє велику роль у православ'ї. Для нього єдиного запровадили особливу манеру ведення церковних служб. Священики співають інакше, ніж в інші дні, а також зачитують особливі молитви.

Обов'язково потрібно сповідатися і причаститися. Крім того, слід молитися не рідше двох разів на день: вранці і ввечері. І обов'язково слухати проповідь у храмі.

Що не можна робити під час Великого посту

Як вже писали вище, пост – це період серйозних обмежень. З 2 березня і до самого Великодня християнам заборонено вінчатися у храмах. Можна навіть не звертатися з таким проханням до священиків. Щоб укласти шлюб за всіма правилами, нареченому і нареченій доведеться чекати щонайменше до Пасхи.

Не можна ходити в розважальні заклади: театри, ресторани, кіно, клуби, концертні зали і навіть стадіони. Крім того, краще якомога рідше вмикати телевізор і заглядати в Інтернет. І вже тим більше не варто дивитися гумористичні програми. Хороший привід, щоб зайнятися самоосвітою чи подумати про свої минулі вчинки.

Не можна лінуватися, ухилятися від робочих обов'язків і справ по господарству. Є багато свят, коли православні традиції забороняють фізичну працю. Але це не той випадок. Навпаки, робота дисциплінує людей, проганяє пусті думки і сприяє духовному очищенню.

Не можна піддаватися негативним емоціям: сердитися, гніватися, лаятися, заздрити і т. д. Під час Великого посту потрібно подумати про своїх ближніх, постаратися налагодити мирні стосунки з ворогами або хоча б не провокувати нові конфлікти.

Не можна сваритися з оточуючими, особливо з близькими. Це гарантовано залишить неприємний відбиток в душі кожного віруючого.

Заборонена інтимна близькість. Навіть чоловіку і дружині потрібно утриматися від постільних утіх. Краще зосередитися на духовній близькості. Одна з основних заповідей говорить: “Не чини перелюбу”. А у Великий піст зради засуджуються особливо суворо.

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