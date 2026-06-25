Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується за результатами червневого моніторингу споживчого кошика, де змінюються показники вартості базових товарів харчування, повідомляє Politeka.

Хліб пшеничний нарізний 650 г у середньому коштує 49,99 грн, що на 1 грн більше, ніж місяцем раніше. У травні показник тримався на рівні 48,32 грн, із поступовим денним переходом до вищого значення наприкінці періоду.

Рис довгий 1 кг має середню оцінку 61,40 грн. У різних торгових мережах діапазон коливається від 46,90 до 79,99 грн, залежно від формату магазину та постачальника.

Кабачкова ікра 440 г демонструє найбільш різке зростання — до 104 грн проти 81,16 грн раніше. Динаміка за місяць показує підйом більш ніж на 39 грн.

Олія рафінована «Олейна» 850 мл утримується біля позначки 96,82 грн. У роздрібі фіксуються значення від 91,30 до 105,50 грн без різких коливань останніми днями.

Ковбаски мисливські напівкопчені 1 кг залишаються найдорожчим сегментом серед м’ясної групи — близько 832,15 грн. За місяць зафіксовано приріст майже на 74 грн.

Короп патраний 1 кг оцінюється в середньому у 369,50 грн. Ринковий діапазон змінюється від 349 до 390 грн, із помірною висхідною динамікою.

Борошно пшеничне «Хуторок» 2 кг коштує в середньому 70,96 грн. У порівнянні з попереднім місяцем зафіксовано підвищення на 2,35 грн, із стабільним рухом протягом червня.

Кефір 2,5% 950 мл має середню позначку 68,30 грн. У торгових мережах різниця суттєва — від 48,90 до 86,50 грн, що відображає різні цінові політики.

У тілі зведення Подорожчання продуктів у Запоріжжі проявляється нерівномірно: частина позицій зростає швидше, інші демонструють короткострокову стабілізацію.

Аналітики відзначають, що зміни пов’язані з логістикою, сезонністю та коливаннями закупівельних витрат, які впливають на кінцевий роздрібний рівень.

Загальна картина свідчить про поступове коригування вартості основних товарів без різких стрибків, але з чіткою висхідною тенденцією в окремих категоріях.

Джерело: Мінфін

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