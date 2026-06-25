Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як елемент оновлення фінансової моделі міської транспортної системи та адаптації до поточних економічних умов.

Подорожчання проїзду в Сумах винесене на громадське обговорення в межах проєкту розпорядчого документа, який підготувала міська військова адміністрація Sumy Military Administration, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає перегляд тарифів на пасажирські перевезення у міському та приміському сполученні. На цьому етапі остаточне рішення ще не ухвалене та перебуває у фазі погодження, з можливістю внесення коректив після розгляду пропозицій мешканців.

За попередніми даними, вартість поїздки в межах міста може зрости з 15 до 20 гривень. Окремо обговорюється маршрут до села Піщане Pishchane, де орієнтовна ціна становить близько 28 гривень за одну поїздку.

Перевізники пояснюють перегляд накопиченням витрат упродовж останнього періоду. Серед ключових факторів — зростання цін на пальне, запасні частини та ремонтні роботи, а також підвищення витрат на оплату праці й утримання транспортних засобів.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як елемент оновлення фінансової моделі міської транспортної системи та адаптації до поточних економічних умов.

Наразі проєкт залишається відкритим для обговорення. Остаточне рішення ухвалять після завершення консультацій із громадою та аналізу всіх поданих пропозицій.

Подальший розвиток ситуації залежить від результатів погодження документа та проходження всіх передбачених процедурних етапів.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

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