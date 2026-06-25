Новий графік руху транспорту у Вінниці враховує поточні перекриття та забезпечує об’їзд центральної частини без повної зупинки сполучення.

З 26 червня у центрі міста починає діяти новий графік руху транспорту у Вінниці, запроваджений через ремонтні роботи на перехресті Соборної та Театральної, які триватимуть до 2 липня, передає Politeka.

У міській раді повідомили, що на цій ділянці проводять вирівнювання бруківки та посилення основи дорожнього полотна під історичним покриттям. Роботи стартували ще 10 червня і зараз переходять у найбільш складну фазу.

Тимчасові обмеження діятимуть щодня з 08:00 26 червня до 08:00 2 липня. У цей період частину проїзду на перехресті Соборної та Театральної перекриють у напрямку Центрального мосту. Окремо закриють відрізок Театральної між Гоголя та Соборною.

У мерії пояснюють, що втручання необхідне через критичний стан покриття. Щоб уникнути повторного перекриття в майбутньому, основу вирішили посилити одразу під історичним каменем, який залишають на місці.

Для водіїв передбачені альтернативні маршрути. Рух у бік Центрального мосту організують через вулиці Гоголя, Степана Бандери, Владислава Городецького, Князів Коріатовичів та Оводова. У напрямку Київського мосту рекомендовано рухатися через Хмельницьке шосе та Магістратську.

Громадський транспорт продовжить курсувати за схемою, яка діє з 10 червня. Зокрема, тролейбуси №3, №9, №13 та №15 залишаються на об’їзних маршрутах у напрямку Київської. Інші автобусні, трамвайні та тролейбусні рейси працюватимуть без змін.

Як уточнили в міськраді, новий графік руху транспорту у Вінниці враховує поточні перекриття та забезпечує об’їзд центральної частини без повної зупинки сполучення.

Також тимчасово перенесуть зупинку «Майдан Небесної Сотні» на непарному боці Соборної — її змістять ближче до трамвайної зупинки з тією ж назвою.

Після завершення робіт дорожнє покриття та схема руху повернуться до звичного режиму, а обмеження буде знято.

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