Зеленський обрав нового прем'єра

Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

Увечері у вівторок, 3 березня, президент прибув на засідання фракції «Слуга народу». Як стало відомо, на ньому обговорювалося питання відставки Олексія Гончарука з посади глави Кабміну.

Так, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що отримав від нинішнього міністра заяву про відставку за власним бажанням.

Також Зеленський запропонував кандидатури міністрів, які повинні замінити членів нинішнього Кабміну.

У Зеленського назвали нового Генпрокурора України

Новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, після засідання фракції.

Верещук зазначила, що Рябошапку звільнять, якщо його звіт буде визнаний незадовільним.

Рябошапка 4 березня повинен відзвітувати в Раді, на що йому за регламентом виділили всього 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, який вже зареєстровано.

Сергій Іонушас – юрист, 1979 року народження. Він був довіреною особою Зеленського під час виборів президента в 2019 році. Сергій Іонушас пройшов у Раду 38 номером від "Слуги народу".

Повстання у Чернівцях: скандирующая натовп вийшов на вулицю, божевілля Нових Санжар повторюється

Жителі України вийшли на вулиці з-за загрози поширення коронавіруса, місцевої влади поставили жорсткий ультиматум.

Мешканці Чернівців вийшли на вулицю, щоб ізолювати дружину хворого коронавірусом. Люди прийшли під її будинок, оскільки побоюються, що жінка може стати розповсюджувачем COVID-19. Жителі хочуть, щоб її помістили до чоловіка в інфекційне відділення обласної лікарні.

На місце інциденту викликали карету «швидкої». По прибуттю, медики діагностували, що жінка абсолютно здорова. Проте людей це не зупинило – вони наполягають на своєму, і погрожують перекрити дорогу.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.

Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в справі.

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