"Зарплата більше 2 млн": Зеленський підсунув українцям нового прем'єра, хто замінив Гончарука

Новим прем'єр-міністром України призначено Дениса Шмигаля.

За призначення нового глави Кабміну проголосував 291 народний депутат. Як відомо, до сьогоднішнього дня Денис Шмигаль був віце-прем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

Перед голосуванням Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Згідно з документом, у нього є будинок у Львові, а також кілька земельних ділянок у Львівській області. Крім цього, у чиновника є автомобіль Land Rover Sport, який зареєстрований на його дружину.

Згідно з декларацією, у 2019 році Шмигаль отримав понад 2,2 мільйона гривень зарплати на Бурштинській ТЕС (власність Ріната Ахметова), де він обіймав посаду директора. Крім цього він отримав майже 1 мільйон гривень за консультування ДТЕК Східенерго" і ще 230 тисяч гривень зарплати під час керівництва Івано-Франківської ОДА. Шмигаль задекларував 235 тисяч доларів готівкових коштів, які зберігає його сім'я.

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Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Минветеранов - Сергій Бессараб

Мін'юст - Денис Малюська

Біда сталася з російськими військовими: «Прогримів потужний вибух…»

П'ять російських військових постраждали при вибуху у військовій частині під Печенгой Мурманської області.

Вибух стався під час планових занять з бойової підготовки.

При відпрацюванні ведення бойових дій за допомогою безпілотних апаратів сталася НП. Оператор втратив керування і один з коптеров звалився на землю. Прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.

що Знаходяться поруч контрактники отримали осколкові і вибухові поранення. Попередньо, троє з них - у важкому стані. Зараз постраждалих негайно перевозять у військовий госпіталь Сєвєроморська.

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