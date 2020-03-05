"Зарплата більше 2 млн": Зеленський підсунув українцям нового прем'єра, хто замінив Гончарука
Новим прем'єр-міністром України призначено Дениса Шмигаля.
За призначення нового глави Кабміну проголосував 291 народний депутат. Як відомо, до сьогоднішнього дня Денис Шмигаль був віце-прем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.
Перед голосуванням Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Згідно з документом, у нього є будинок у Львові, а також кілька земельних ділянок у Львівській області. Крім цього, у чиновника є автомобіль Land Rover Sport, який зареєстрований на його дружину.
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Згідно з декларацією, у 2019 році Шмигаль отримав понад 2,2 мільйона гривень зарплати на Бурштинській ТЕС (власність Ріната Ахметова), де він обіймав посаду директора. Крім цього він отримав майже 1 мільйон гривень за консультування ДТЕК Східенерго" і ще 230 тисяч гривень зарплати під час керівництва Івано-Франківської ОДА. Шмигаль задекларував 235 тисяч доларів готівкових коштів, які зберігає його сім'я.
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Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:
Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
Міністерство спорту - Вадим Гутцайт
Міністерство оборони - Андрій Таран
Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба
Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков
Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій
Минветеранов - Сергій Бессараб
Мін'юст - Денис Малюська
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що Знаходяться поруч контрактники отримали осколкові і вибухові поранення. Попередньо, троє з них - у важкому стані. Зараз постраждалих негайно перевозять у військовий госпіталь Сєвєроморська.
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