Потужний вибух прогримів на українському заводі, «струсонуло сусідні будинки»: перші кадри і подробиці

На заводі «Мотор Січ» у Запоріжжі стався вибух.

Таку інформацію оперативно в соцмережах поширили місцеві жителі.

Повідомляється, що від вибуху «колыхнуло» сусідні будинки. Зараз на місці працюють рятувальники. У коментарях до посту чимало свідчень очевидців – городян:

«… від вибуху не видно нічого - там дуже темно. Паркан заводу розкиданий в радіусі 10-15 метрів». Офіційних заяв з приводу події поки від влади та МНС не було.

Пізніше стало відомо, що ніякого вибуху на території заводу не було. У прес-службі ДСНС підкреслили, що на стратегічному підприємстві з виробництва авіадвигунів Мотор Січ зруйнувалася цегляна конструкція.

"О 19:40 від чергового поліції в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вовчинецька в Шевченківському районі Запоріжжя необхідна допомога рятувальників. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що через природні процеси сталося руйнування цегляної конструкції АТ Мотор Січ на територію приватного домоволодіння, розташованого поблизу", – йдеться у повідомленні відомства.

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З'явився свіжий прогноз від Національного банку.

Судячи за даними, які опубліковані на сайті регулятора, з упевненістю можна сказати, що після тривалих вихідних в Україні долар і євро істотно підскочать, але 8 березня - картина вимальовується приємна.

Так станом на останній робочий день перед вихідними – 6 березня, курс долара значно знизився порівняно з попереднім показником, а саме на 15 копійок і дорівнює 24.74 грн/$.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 27.69 грн/€ - знизився на копійку. Вищезазначений курс і євро, і долара діє 7 і 8 березня включно.

А у вівторок, 10 березня – перший робочий день після трьох вихідних - долар і євро по відношенню до гривні виростуть і будуть коштувати в Україні: долар США за одиницю 24,92 грн, тобто подорожчає одразу на 18 копійок. А євро «вдарить» подорожчанням - 28,23 грн за одиницю і відповідне подорожчання на цілих 54 копійки.

Крим буде українським, Путіну не залишать вибору: розкрито головну умову

Питання нині окупованого Криму ніколи не буде вважатися закритим, адже півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати в Середземному морі.

Про це заявив начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Він зазначив, що повернення анексованого Криму до складу України можливе, але лише за умови міжнародної солідарності. Однак спочатку Захід має нарешті усвідомити, навіщо РФ в першу чергу захопила Кримський півострів.

"Повернути його можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли – Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі", – зазначив Генштабу ЗСУ.

Коронавірус в Раді: нардепи опинилися в карантині, "В лікарню довелося добиратися..."

У Верховній раді нардепи вирішили влаштувати карантин через підозри на зараження коронавірусом Олега Волошина.



Про це написала журналістка Соня Кошкіна в своєму Телеграм-каналі.

«Як відомо, вчора з'ясувалося, що депутат від ОПЗ Олег Волошин 27 лютого зустрічався з французьким парламентарієм, у якого нині діагностований короновірус. Оскільки ніяких симптомів, по поверненню в Україну, у Олега не було, він спокійно собі ходив у ВР, з усіма спілкувався, працював. І на засіданні в середу, коли зійшлися в залі два уряди – старе і нове, і навіть Президент виступав, теж був», – приголомшила Соня Кошкіна.

Волошина повинні були доставити до лікарні медики в захисних костюмах на спецтранспорті, а замість цього в лікарню він добирався самотужки.

Журналістка також розповіла, що деякі депутати з близького оточення хворого почали панікувати і навіть влаштували собі карантин будинку: «Поки що деякі члени ОПЗЖ, близько спілкувалися з Волошиним в останні дні, добровільно влаштували собі домашній карантин».

Врешті-решт виявилося, що тест Олега Волошина негативний. Остаточна перевірка підтвердила відсутність коронавіруса у нардепа.

Нагадаємо, що у Одесі масово закривають закладу через коронавірус: хто в зоні ризику.

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