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Коронавірус косить українців, кількість хворих різко зросла

Кількість заражених коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася, зафіксовані нові випадки.

«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавирусной інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні Моз.

Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.

Разумков пішов на крайнощі, Рада вводить жорсткі обмеження через коронавірус

Верховна Рада України вирішила ввести ряд обмежень з-за епідемії коронавіруса Covid-19, частково обмеживши роботу.

Так, обмеження діятимуть до 3 квітня. Вони будуть стосуватися журналістів, помічників народних депутатів і з самих парламентаріїв.

«…обмежити допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень Верховної Ради України всіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників - консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі», - йдеться в повідомленні.

Документ обмежує вояжі народних депутатів за кордон. Також скасовується прийом громадян у приміщеннях парламенту. Експерти, чиновники та інші особи, запрошені на засідання комітетів, будуть брати участь у режимі відеоконференції.

При цьому журналісти отримають доступ тільки до прес-центру, розташованому на третьому поверсі кулуарів Верховної Ради.

НБУ різко змінив курс валют, долар атакує з новою силою: розкрито нові цифри

Курс валют в Україні 13 березня вирішить добити українців, показники в обмінниках здивують всіх.

Так, за сто доларів доведеться віддати 2585,8 гривень (+23,4 грн). А ось ситуація з курсом євро буде відбуватися інакше – за сто купюр доведеться викласти 2905,4 (+0,41 грн)

Більш того, в регуляторі уточнили, що до середини минулого дня вартість долара становила 2580,86 гривень за банкноту.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що курс валют зробить різкий стрибок, невтішний прогноз НБУ: до чого готуватися.