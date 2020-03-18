Вчені приголомшили відкриттям про коронавірус: «лікарі виявляють лише одного зараженого з…»

Коронавірус COVID-19 вразив майже двісті тисяч людей у світі, і, судячи з новим дослідженням, це дуже оптимістичні дані

Реальна ситуація може бути набагато гірше. Так, американські вчені з'ясували, що лікарям вдається виявити лише одного з 10 заражених вірусом COVID-19.

Дослідники проаналізували період в Китаї, коли лікарі ще не ввели карантин і не почали проводити тести в масовому порядку. Вчені з США змоделювали процес поширення вірусу для 375 китайських міст. З кінця грудня до середини січня, коли заражених було ще порівняно небагато, 86% випадків зараження коронавірусом залишилися непоміченими, відзначають дослідники. Після того, як китайська влада почала боротися з епідемією і встановили суворий карантинний режим, кількість виявлених випадків зросла до 60%.

Коронавірус мчить по Україні, заражених і загиблих все більше: не щадить навіть дітей

17 березня в Україні вдвічі збільшилася кількість інфікованих коронавірусом.

За день підтверджено 7 нових випадків COVID-19. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

Таким чином, в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

Долар і євро добили гривню, нові цифри в обмінниках вражають: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 18 березня різко зміниться, долар і євро злетять з котушок і змусять гривню тремтіти.

зокрема, офіційний курс долара до гривні сьогодні встановлений у наступному діапазоні: 2705,66 грн за сто доларів США (+53,17 гривень). Вчора за них довелося б віддати 2652,49 грн.

А ось за сто євро потрібно буде викласти 2972,71 гривню (+20,22 грн). Вчора їх можна було придбати за 2952,49 грн.

Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.

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