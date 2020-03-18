В МОЗ назвали единственный действенный способ борьбы с коронавирусом, доступный практически каждому

По официальным данным на 18 марта в Украине коронавирусом заразились 14 человек, причем два случая заражения закончились летально. В то же время врачи предупреждают, что это далеко не предел и вскоре цифры могут значительно вырасти. Всего в Украине было проведено 500 тестов, в то время как в Италии только за день проверяют более тысячи человек.

Министерство здравоохранения обратилось к украинцам в связи с распространением вируса. В ведомстве подчеркнули, что самым эффективным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день является самоизоляция. Это особенно актуально для людей в группах риска.

В связи с этим украинцев призвали оставаться дома на время карантина, чтобы не повышать риск своего заражения. Особенно опасны сейчас места массового скопления.

«Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована», - подчеркивают в МОЗ.

Кроме того, в министерстве напомнили о других важных правилах, которые нужно соблюдать во время пандемии.

«Не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держите дистанцию. Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия», - призвали в министерстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине введены штрафы за нарушение правил карантина.

Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.

Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.

По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.

Штрафы грозят немаленькие – местами могут достигать 170 тыс. гривен.

Напомним, Зеленский подписал жесткий закон, первые штрафы уже начались: "До 170 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, выплаты из-за карантина в Украине: кому не достанутся пенсии, зарплаты и субсидии.

Также Politeka писала, что карантин предложили ввести не для всех: «В противном случае мир обрушится».