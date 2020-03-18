На автора набросились с критикой за такие взгляды

Карантин в связи с коронавирусом должен быть только для пожилых людей, в противном случае «мир просто обрушится»

Такое мнение в своем блоге выразил известный российско-американский журналист, автор книги о киборгах «Аэропорт» Сергей Лойко, передает Politeka.

Автор отмечает тот момент, что зимой 2016-2017 года от гриппа, не считая других ОРВИ, в той же Италии умерли около 50 тысяч человек, из которых более 70% были старше 65 лет. Он согласен, что COVID-19 опаснее, но это – не повод сходить с ума.

«Я считаю, что нужно просто объявить карантин для пожилых людей. А остальные пусть живут нормально, работают, ездят на метро, ходят в школы (дети вообще не умирают), болеют, как обачно», – пишет Лойко.

Вместо этого объявляется тотальный карантин, в результате которого, уверен автор, мир просто обрушится, и это уже видно.

«Почему из-за того, что какая-то бабушка умрет от вируса, даже если это моя бабушка или я сам, миллионы людей должны терять работу, свободу передвижения, нормальную жизнь? Почему просто не изолировать эту бабушку, а не всех остальных? Старики (не сами, а волею идиотских решений) сейчас тянут весь мир с собой. Почему вообще закрывать всю жизнь во всем мире из нескольких десятков тысяч смертей? Даже если это моя смерть?», – недоумевает журналист.

Он призывает пожилых людей добровольно самоизолироваться и таким образом спасти мир.

«Мы свое пожили. Зачем не просто отравлять жизнь всем остальным, а обрушивать весь мир на радость Россие и Северное Корее?», – резюмирует 67-летний Лойко.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи поддержали мысль Сергея, другие накинулись с критикой.

«Вы производите впечатление умного человека, однако эта Ваша мысль к таковым не относится. У разных людей РАЗНЫЙ иммунитет», «Абсолютно не согласен», «Британцы так и делают», «Сергуш, не сходи с ума – ты сам хоть самокарантинься, хоть самоубейся, но за других-то решать не надо. В тебя что, дух покойного Лимонова переселился? Блин, даже наши депутаты до такого не додумались», «эта простая мысль – бредовая», – написали под публикацией.

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