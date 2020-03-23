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Коронавірус в Україні: кількість хворих різко зросла

Кількість хворих коронавірусом COVID-19 в Україні составило73 людини.

На даний момент ситуація в Україні наступна:

Київ – 29 випадків зараження.

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний).

Київська область - 5 випадків.

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний).

Черкаська область - 1 людина.

Дніпропетровська область - 2 випадки.

Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний).

Тернопільська область - 1 випадок.

Донецька область - 1 випадок.

Львівська область - 2 випадки.

Гривня покаже характер, долар і євро чекає новий обвал: чим здивують цифри в обмінниках

Курс валют в Україні 23 березня приємно здивує, гривня перерве низку падіння і проявить характер.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2773,86 гривень (-6,39 грн). Ще більше впаде євро – за сто банкнот доведеться віддати 2963,59 гривень (-45,75 грн).

Українці будуть платити комуналку по-новому під час карантину: як зміняться платіжки

Українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса. Таку заяву озвучили в Кабміні.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.

В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.

Нагадаємо, продукти стануть розкішшю для українців, подорожчання не за горами: «Першими відреагують…»

Як повідомляла Politeka, українець відверто розповів про зараження коронавірусом і поплатився, гримить скандал: "Це дно"

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