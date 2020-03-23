Коронавірус в Україні: кількість хворих різко зросла
Кількість хворих коронавірусом COVID-19 в Україні составило73 людини.
На даний момент ситуація в Україні наступна:
Київ – 29 випадків зараження.
Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний).
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Київська область - 5 випадків.
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний).
Черкаська область - 1 людина.
Дніпропетровська область - 2 випадки.
Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний).
Тернопільська область - 1 випадок.
Донецька область - 1 випадок.
Львівська область - 2 випадки.
Гривня покаже характер, долар і євро чекає новий обвал: чим здивують цифри в обмінниках
Курс валют в Україні 23 березня приємно здивує, гривня перерве низку падіння і проявить характер.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.
Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2773,86 гривень (-6,39 грн). Ще більше впаде євро – за сто банкнот доведеться віддати 2963,59 гривень (-45,75 грн).
Українці будуть платити комуналку по-новому під час карантину: як зміняться платіжки
Українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса. Таку заяву озвучили в Кабміні.
"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.
В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.
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