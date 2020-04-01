Більше 60% українців зізналися, що заощаджень їм вистачить ще приблизно на місяць жорсткого карантина

Дані отримані групою "Рейтинг" у результаті соціологічного опитування. Так, у разі припинення отримання доходів, накопичених грошей 63% українців не навіть на місяць.

16% респондентів сказали, що їм вистачить коштів на строк до 2-х місяців, 7% - до 3-х місяців, 6% - до півроку, 3% - до року і більше.

Опитування проводилося в телефонному режимі 25 – 27 березня і 28 – 30 березня серед 2 тисяч українців старше 18 років по всій країні. 

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До цього голова МВС Арсен Аваков заявляв, що Україна, на його думку, почне повертатися до нормального життя не раніше, ніж 15 травня і це найоптимістичніший прогноз.

"На даний момент карантин скасували тільки в Китаї. Більшість країн поки тільки посилюють заходи обмежень, - повідомив Аваков у Фейсбук. - Від Польщі, де з 1 квітня вводять жорсткий режим карантину, до комендантської години в Ніцці і заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії, Росії і США".

Нагадаємо, в Україні в усіх областях оголошено режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Більше того, 1 квітня Кабмін прийняв рішення про посилення карантинних заходів. Зокрема, обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

У планах уряду заборона на перебування у громадських місцях без одягненої маски або респіратора; переміщення групою більш ніж двох осіб; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх тощо.

Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

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