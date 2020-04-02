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Нові правила на карантині: підписано важливий закон, який змінить життя українців

України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням захворювання з Китаю.

Закон, зокрема, передбачає доплату медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих з новим захворюванням, а також працівникам соцзахисту.

На період карантину уряд зможе вводити граничні ціни на товари протиепідемічного призначення і соціально значущі товари.

Також документом передбачено виплату допомоги по частковому безробіттю.

Спрощується оформлення дистанційної роботи.

Всі соціальні виплати в період карантину будуть продовжені автоматично.

Тепер заборонено підвищувати процентні ставки за всіма кредитними договорами.

Закон збільшує ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців.

Зеленський пригрозив українцям прямо на камеру

Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до українців і пригрозив, що шашлики і відпочинок на природі можуть «вийти боком».

«Дорогі громадяни, продовжує зберігати спокій і холодну голову. Продовжуємо залишатися вдома. Я вкотре прошу вас подорослішати. Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся, тому що радіація невидима. Коронавірус теж невидимий, більше того, ми нікого не збираємо, а навпаки благаємо вас залишатися вдома», - зазначив він.

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Зеленський попередив, що якщо вмовляння не подіють влада може почати діяти жорсткіше.

Долар і євро атакують з новою силою, гривня здалася: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 2 квітня неприємно шокує, долар і євро змусять гривню здати позиції.

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, регулятор встановив вартість долара на рівні 27,7538 грн (+0,1249). Аналогічна ситуація і з курсом євро – він буде торгуватися за 30,3238 (+0,0674).

Крім того, в Національному банку розповіли, що днем раніше вартість долара становила 27,7871 грн.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Як повідомляла Politeka, долар і євро добили гривню, нові цифри в обмінниках вражають.

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.