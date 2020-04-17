"Небезпечно для життя": рівень отрути в повітрі Києва зашкалює, термінове заяву ДСНС
Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря, і ситуація тільки погіршується.
«У Києві спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння (виміри були зроблені в 21:30). Причиною цього є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також північно-західний вітер. Про це заявили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА», - йдеться в заяві КМДА.
Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
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Зазначимо, згідно з даними сайту iqair.com рівень забруднення повітря в українській столиці становить 380 AQI. Київ обійшов міста Китаю, В'єтнаму і Індонезії.
Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легень і серця.
Замах на Авакова: подробиці події
Стало відомо про підготовку замаху на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
За даними заступника глави МВС Антон Геращенко, затриманий контррозвідкою Служби Безпеки України за підозрою в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанів готував замах не тільки на добровольця Адама Осмаєва, але і на Арсена Авакова.
СБУ відомо, що генерал Шайтанів виїжджав у закордонні відрядження, щоб виходити на зв'язок з співробітниками ФСБ.
Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення
Українців попередили про тривалих вихідних банків, які їм були надані у зв'язку з Великоднем.
Так, неробочими були оголошені 18, 19 і 20 березня.
«Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочих дні. Банки, як і вся країна, не будуть працювати 18, 19 і 20 квітня. Адже в цьому році банківська система буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, списання коштів і масова блокування карт: важливу заяву для українців.
Як повідомляла Politeka, українцям налічують "ліві" відсотки, указ президента не перешкода.
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