"Небезпечно для життя": рівень отрути в повітрі Києва зашкалює, термінове заяву ДСНС

Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря, і ситуація тільки погіршується.

«У Києві спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння (виміри були зроблені в 21:30). Причиною цього є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також північно-західний вітер. Про це заявили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА», - йдеться в заяві КМДА.

Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Зазначимо, згідно з даними сайту iqair.com рівень забруднення повітря в українській столиці становить 380 AQI. Київ обійшов міста Китаю, В'єтнаму і Індонезії.

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легень і серця.

Замах на Авакова: подробиці події

Стало відомо про підготовку замаху на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

За даними заступника глави МВС Антон Геращенко, затриманий контррозвідкою Служби Безпеки України за підозрою в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанів готував замах не тільки на добровольця Адама Осмаєва, але і на Арсена Авакова.

СБУ відомо, що генерал Шайтанів виїжджав у закордонні відрядження, щоб виходити на зв'язок з співробітниками ФСБ.

Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення

Українців попередили про тривалих вихідних банків, які їм були надані у зв'язку з Великоднем.

Так, неробочими були оголошені 18, 19 і 20 березня.

«Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочих дні. Банки, як і вся країна, не будуть працювати 18, 19 і 20 квітня. Адже в цьому році банківська система буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, списання коштів і масова блокування карт: важливу заяву для українців.

Як повідомляла Politeka, українцям налічують "ліві" відсотки, указ президента не перешкода.

Також Politeka писала, що ПриватБанк терміново звернувся до українців: "Даємо кожному по 800 гривень".