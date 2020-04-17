"Опасно для жизни": уровень яда в воздухе Киева зашкаливает, срочное заявление ГСЧС

Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха, и ситуация только ухудшается.

«В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Об этом заявили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА», - говорится в заявлении КГГА.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Отметим, согласно данным сайта iqair.com, уровень загрязнения воздуха в украинской столице составляет 380 AQI. Киев обошел города Китая, Вьетнама и Индонезии.

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Покушение на Авакова: подробности происшествия

Стало известно о готовящемся покушении на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По данным заместителя главы МВД Антон Геращенко, задержанный контрразведкой Службы Безопасности Украины по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение не только на добровольца Адама Осмаева, но и на Арсена Авакова.

СБУ известно, что генерал Шайтанов выезжал в заграничные командировки, чтобы выходить на связь с сотрудниками ФСБ.

Банки закрываются, украинцы могут остаться без денег: появилось срочное обращение

Украинцев предупредили о продолжительных выходных банков, которые им были предоставлены в связи с Пасхой.

Так, нерабочими были объявлены 18, 19 и 20 марта.

«Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля. Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: важное заявление для украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцам насчитывают "левые" проценты, указ президента не помеха.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".