Що потрібно знати українцям

Стало відомо, як українці можуть врятуватися від наслідків пилових бур

Відповідні поради на своєму офіційному порталі опублікував доктор Євген Комаровський, передає Politeka.net.

Через шквальні вітри і пилові бурі у Києві вже другий день поспіль важко дихати.

У зв'язку з цим популярний доктор Євген Комаровський підготував цілу добірку ефективних порад.

В першу чергу, фахівець порекомендував українцям скорочувати час перебування поза приміщенням, а якщо довелося вийти на вулицю - уникати фізичних навантажень, дихати носом і не робити глибоких вдихів.

Також Євген Комаровський закликав українців відкласти ранкові пробіжки до кращих часів, а по поверненню додому - негайно переодягнутися і прийняти душ.

"У приміщенні все закрити. Усе - двері, вікна, кватирки-балкон. Усе! Кондиціонер включити. Якщо є побутовий очисник повітря - звичайно ж включити. Якщо його немає, але є гроші - купити і включити. Якщо у вашому регіоні дим за вікном з'являється регулярно - включити в план обов'язкових покупок очищувач повітря", - попереджає він.

В сьогоднішніх умовах українці також повинні підтримувати нормальну відносну вологість повітря на рівні 40-70 %, адже в сухому повітрі ми можемо вдихати частинки пилу.

Крім цього, в "складні" дні потрібно багато пити рідини і регулярно закапати носа сольовими розчинами, протирати очі і полоскати рот.

На час пилових бур українцям варто відмовитися від куріння, газових плит і ароматичних свічок. Якщо у дитини є хвороби легенів, то потрібно обговорити з доктором корекцію дозування.

Євген Комаровський також застеріг українців від самолікування та боротьби з наслідками вдихання диму (кашель, чхання, кон'юнктивіт).

"Особливо небезпечні будь-які "ліки від кашлю". Багато кашляєте - багато пийте, і бігом до лікаря", - додав він.

Що стосується медичних масок, то вони не здатні захистити організм і знешкодити дим, а за серйозний респіратор доведеться віддати багато грошей.

"Тим не менш марлева маска, змочена водою, є реальним способом зволоження слизових оболонок, і її застосування поза приміщення цілком доцільно", - резюмував Комаровський на своєму сайті.

Нагадаємо, що Комаровський видав, що чекає українців після суворого карантину: "Люди, ви розумієте, навіщо він потрібен?".

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